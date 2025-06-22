İran'da Patlamalar ve Ambulansa Saldırı: 3 Ölü

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İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulurken, İsfahan'da bir ambulansa düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, İsfahan'da da bir ambulansa saldırı düzenlendiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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