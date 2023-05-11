İran'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği 'Kanlı Cuma' olaylarıyla ilgili 26 görevli suçlandı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 30 Eylül 2022'de yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylarla ilgili 26 devlet görevlisi hakkında, "ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde ateş açmak" ve "görevi kötüye kullanmak" gibi suçlamalarla iddianame hazırlandı.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 30 Eylül 2022'de yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylarla ilgili 26 devlet görevlisi hakkında, "ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde ateş açmak" ve "görevi kötüye kullanmak" gibi suçlamalarla iddianame hazırlandı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu Başkanı Ahmed Rıza Purhakan, olayların yaşandığı Zahidan kentinde açıklamalarda bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in olayların failleri ve suçlularıyla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi maksadıyla eyaleti ziyaret ettiğini ve incelemelerde bulunduğunu aktaran Purhakan, açılan soruşturma sonucunda 26 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini söyledi.

Purhakan, "Bu davadaki sanıklardan 11'i ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde ateş açmakla suçlanırken, geri kalan 15'i ise görevi kötüye kullanmak, tüzüğe aykırı ateş etmek, emre itaatsizlik gibi suçlardan yargılanıyor." dedi.

Dava süreciyle ilgili bilgilerin yakında yayımlanacağını aktaran Purhakan, "Bu acı olayda suç işleyenlere veya kusuru olanlara müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, yargılanan sanıkların güvenlik görevlisi veya mülki amirlerden olup olmadığını ve kimliklerini açıklamadı.

Zahidan'daki "Kanlı Cuma" olayları

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu. Olayların o günlerde ülkede devam eden Mahsa Emini protestolarından farklı olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine başladığı yönünde haberler ülke basınında yer almıştı.

İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Zahidan kenti cuma imamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmiş ve yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Sistan ve Beluçistan Güvenlik Konseyi, 27 Ekim'de olaylarda kusuru olduğu gerekçesiyle kentin Emniyet Müdürü ve göstericilere ateş açılan karakolun amirinin görevden alındığını duyurmuştu.

Eyaletin Güvenlik Konseyi, kentteki olaylar sırasında bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Beluç aktivistler ise ölü sayısının yaklaşık 100 olduğunu öne sürmüştü.

Zahidan kenti, olayların yaşandığı 30 Eylül'den sonra aylarca neredeyse her hafta cuma namazlarından sonra protesto gösterilerine sahne olmuştu.