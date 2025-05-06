Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon alan kendini gazeteci sanıyor

Erdoğan "Müsaade etmeyiz" diyerek noktayı koydu: Duruşumuz net
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

İran'da Olumsuz Hava Koşulları: 9 Ölü, 86 Yaralı

İran'da Olumsuz Hava Koşulları: 9 Ölü, 86 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi nedeniyle son bir haftada 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı. Hava olaylarıyla ilgili en yüksek yaralı ve ölü sayısı 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında kaydedildi.

İran'da olumsuz hava koşullarında, yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle son bir haftada 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansına konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, konuya ilişkin bilgi verdi.

Yektaperest, "27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı." dedi.

Söz konusu kişilerden 5'inin yıldırım düşmesi, 4'ünün de şiddetli rüzgar ve düşen cisimler nedeniyle öldüğünü aktaran İranlı yetkili, 63 kişinin Tahran, 7 kişi Güney Horasan, 4 kişi Kirmanşah, 3 kişi Mazenderan, Kazvin, Merkezi ve Elborz eyaletlerinde 2 şer kişi, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Huzistan'da da birer kişinin yaralandığını bildirdi.

Yektaperest, ülkede hava olaylarına bağlı en yüksek yaralı ve ölü sayısının 27 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında kaydedildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.