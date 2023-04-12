İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı

İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Burucerd Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda toplu zehirlenme olaylarıyla ilgisi tespit edilen kişilerin yakalandığı belirtildi.

Özellikle son günlerde bazı okullarda meydana gelen olayların öğrenciler ve aileler arasında endişelere neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda okulları kapatmak, okulların düzenini, güvenliğini ve öğrencilerin huzurunu bozmak amacıyla hareket eden kişiler tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaç kişinin gözaltına alındığı belirtilmezken toplu zehirlenme vakalarının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağı kaydedildi.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana, genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda zaman zaman toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar ülke genelinde yüzlerde okulda binlerce öğrenci zehirlendi.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yaklaşık bir aydır yaşanmayan toplu zehirlenme vakaları son günlerde yeniden görülmeye başlandı.