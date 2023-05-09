İran'da öğretmenlerden 'düşük maaş' protestosu

İran'da öğretmenler, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle bazı kentlerde gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (Hrana) haberine göre, Eğitimciler Sendikasının çağrısıyla Tahran, İsfahan, Kirmanşah ve Senendeç kentlerinde düzenlenen eyleme aralarında emekli ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce öğretmen katıldı.

Söz konusu eyaletlerde göstericiler, Milli Eğitim Müdürlüğü binaları önünde toplanırken, Senendeç'teki eylemde, emniyet güçleri göstericilere müdahale etti.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda maaşlarının iyileştirilmesi ve tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması taleplerini dile getirdi.