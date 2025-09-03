İran'da Netanyahu'ya Sert Tepki: Dev Afişte Savaş Suçları Vurgusu

İran'ın başkenti Tahran'da asılan dev boyutlu afişte, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıp rehineleri kurtarmak yerine işgal kararı alması nedeniyle ülkesinde birçok kesimin de hedefinde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ölü ve yaralı askerlerinin üzerinde otururken resmedildi.

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'yu tasvir eden dev afişte, hem ordusunun Gazze'deki kayıplarına hem Netanyahu'nun iktidarını sürdürme çabasına hem de Netanyahu'nun uluslararası yargı önündeki suçlu konumuna dikkat çekildi.

Netanyahu'yu kanlı askerlerinin sırtında otururken tasvir eden afişin üzerindeki İbranice ve Farsça yazıda, "Suçlu deli Netanyahu çocuklarınızın hayatıyla kumar oynuyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında UCM tarafından Kasım 2024'te savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmıştı.

Uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya da yanaşmayan Netanyahu, ordusuna kenti işgal talimatı vermişti.

Diğer yandan haziranda İran'a 12 günlük savaşa yol açan saldırılar başlatan Netanyahu sık sık İran'ı tehdit ediyor.