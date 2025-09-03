Haberler

İran'da Netanyahu'ya Sert Tepki: Dev Afişte Savaş Suçları Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da asılan dev boyutlu afişte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ölü ve yaralı askerleriyle birlikte tasvir edilerek uluslararası yargı önündeki suçlarına dikkat çekildi. Afişte, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları ve savaş suçları hakkında eleştiriler yer aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da asılan dev boyutlu afişte, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıp rehineleri kurtarmak yerine işgal kararı alması nedeniyle ülkesinde birçok kesimin de hedefinde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ölü ve yaralı askerlerinin üzerinde otururken resmedildi.

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'yu tasvir eden dev afişte, hem ordusunun Gazze'deki kayıplarına hem Netanyahu'nun iktidarını sürdürme çabasına hem de Netanyahu'nun uluslararası yargı önündeki suçlu konumuna dikkat çekildi.

Netanyahu'yu kanlı askerlerinin sırtında otururken tasvir eden afişin üzerindeki İbranice ve Farsça yazıda, "Suçlu deli Netanyahu çocuklarınızın hayatıyla kumar oynuyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında UCM tarafından Kasım 2024'te savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmıştı.

Uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya da yanaşmayan Netanyahu, ordusuna kenti işgal talimatı vermişti.

Diğer yandan haziranda İran'a 12 günlük savaşa yol açan saldırılar başlatan Netanyahu sık sık İran'ı tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle boy farkına meydan okudu: 'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü

'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.