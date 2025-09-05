İran'da Motosikletli Kızlar Etkinliği İptal Edildi

İran'da kadınlara motosiklet kullanma izni verilmesi konusunda hükümet tarafından çalışmalar yürütülürken Tahran'da "Motosikletli Kızlar Etkinliği" adıyla bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran bir işletme geçici olarak mühürlendi.

Tahran'ın kuzeyinde Niyaveran Caddesinde bulunan bir kafe, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 5 Eylül'de "Motosikletli Kızlar Etkinliği" düzenleyeceğini duyurarak, motosiklet kullanan kadınları programa davet etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün düzenlenmesi planlanan etkinlik, dün güvenlik güçleri tarafından kafenin geçici olarak mühürlenmesi nedeniyle iptal edildi.

Üzerinde Emniyet Müdürlüğünün logosu bulunan ve geçici olarak faaliyetlerin durdurulduğuna dair mührün "Need Cafe" adlı işletmenin kapısına asıldığı görüldü.

İran'da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmediği için motosiklet kullanan kadınlar trafik cezalarına maruz kalıyor. İran hükümeti, bu sorunu çözebilmek ve kadınların da ehliyet alabilmesi için çalışma başlatmıştı.

Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, 27 Ağustos'ta konuyla ilgili açıklamasında, "Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını da biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araç ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından İran hükümeti, kadınların motosiklet ehliyeti alabilmesini sağlayacak yasa tasarısını Meclis'e göndermişti.