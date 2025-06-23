İran'da Mossad için casusluk yapan kişi idam edildi

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İran, İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Mecid Musayebi'yi idam etti. Mahkeme, Musayebi'nin gizli bilgileri para ile Mossad'a aktarma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

TAHRAN, 23 Haziran (Xinhua) -- İran'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre Mecid Musayebi adlı mahkum, yargı süreçlerinin tamamlanmasıyla İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onamasının ardından pazar günü idam edildi.

Haberde Musayebi'nin İran'ın gizli ve hassas bilgilerini para karşılığında Mossad'a gönderme girişiminde bulunduğu belirtildi.

İran'da son aylarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan çok sayıda kişi idam edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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