İran'da Mossad için Casusluk Yapan 3 Kişi İdam Edildi

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İran, İsrail'in istihbarat servisi Mossad için casusluk yapma suçlamasıyla hüküm giyen 3 kişiyi idam etti. İnfazlar, yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

TAHRAN, 25 Haziran (Xinhua) -- İran çarşamba günü İsrail'in istihbarat servisi Mossad için casusluk yapmaktan hüküm giyen 3 kişiyi idam etti.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'le işbirliği yapmak ve İranlı yetkililerin suikastında kullanılan ekipmanları ülkeye sokmaktan hüküm giyen Edris Aali, Azad Shojaei ve Rasoul Ahmad-Rasoul adlı kişiler, ülkenin kuzeybatısındaki Urmiye kentinde bir hapishanede idam edildi.

Söz konusu kişilerin infazının, yargı süreçlerinin tamamlanmasıyla İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onamasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

İran'da son aylarda Mossad'a casusluk yapmakla suçlanan çok sayıda kişi idam edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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