İran'da Mossad için çalışan kişi Tahran metrosunda gözaltına alındı

İran'da İsrail dış istihbarat birimi Mossad için çalıştığı öne sürülen bir kişi Tahran metrosunda gözaltına alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muntazerulmehdi, "Tahran'da dron ve mini insansız hava araçları (İHA) üretimi yapan ve ülkenin hava savunma sistemlerine dair bilgi toplayarak askeri ve hassas bölgelerin konumlarını Mossad'a aktaran bir kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu kişinin Tahran metrosunda gözaltına alındığını kaydetti.