İran'da Mossad için çalışan kişi Tahran metrosunda gözaltına alındı

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İran'da, İsrail'in dış istihbarat birimi Mossad için bilgi topladığı iddia edilen bir kişi, Tahran metrosunda gözaltına alındı. Polis Sözcüsü, kişinin dron ve mini İHA üretimi yaptığı ve askeri bölgelerin konumlarını Mossad'a aktardığını belirtti.

İran'da İsrail dış istihbarat birimi Mossad için çalıştığı öne sürülen bir kişi Tahran metrosunda gözaltına alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muntazerulmehdi, "Tahran'da dron ve mini insansız hava araçları (İHA) üretimi yapan ve ülkenin hava savunma sistemlerine dair bilgi toplayarak askeri ve hassas bölgelerin konumlarını Mossad'a aktaran bir kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu kişinin Tahran metrosunda gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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