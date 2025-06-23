İran'da Mossad Casusuna İdam Cezası İnfaz Edildi

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İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum edilen Muhammed Emin Mehdevi Şayeste'nin cezası infaz edildi. Yüksek Mahkeme tarafından onanan ceza, sabah saatlerinde uygulandı.

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum edilen Muhammed Emin Mehdevi Şayeste'nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Mehdevi Şayeste'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce gözaltına alınan Mehdevi Şayeste, İran rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna çalışmak ve Mossad'a bağlı bir siber time liderlik yapmakla suçlanıyordu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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