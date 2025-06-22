İran'da Mossad Casusu Mecid Musaibi İdam Ceza Infaz Edildi

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İran'da, casusluk suçundan idama mahkum edilen Mecid Musaibi'nin cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onandı ve sabah saatlerinde infaz edildi. Musaibi, gizli askeri bilgiler aktarmak ve MOSSAD ile bağlantı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum edilen Mecid Musaibi'nin cezası infaz edildi.

Tesnim Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Musaibi'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.

Musaibi, "Körfez ülkelerinden birinde MOSSAD ajanı olduğu belirtilen bir kişiyle irtibat kurmak, gizli askeri ve güvenlik bilgilerini aktarmak ve karşılığında kripto para almaktan" yargılandığı davada "yeryüzünde bozgunculuk ve muharabe" suçlarından idama mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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