İran'da Mossad'a Casusluk Suçundan 3 Kişi İdam Edildi

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İran Yüksek Mahkemesi, Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan 3 kişinin idam cezasını onayladı ve infazları Urumiye'de gerçekleştirildi. Suçlamalar arasında yabancı devletlerle işbirliği ve suikast ekipmanlarının ülkeye sokulması yer alıyordu.

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul'un cezası, sabah saatlerinde Urumiye'de infaz edildi.

Söz konusu kişiler, düşman yabancı devletlerle işbirliği yaptıkları iddiasıyla "yeryüzünde bozgunculuk" ve "harp suçu" ile suikast ekipmanlarını ülkeye sokmak kapsamında suçlanıyordu. Söz konusu ekipmanların bir kişiye suikastta kullanıldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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