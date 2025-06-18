İran'da Mossad'a Bağlı 5 Kişi Gözaltına Alındı

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İran'ın Loristan eyaletinde, sosyal medya üzerinden İsrail'in Mossad teşkilatına hizmet ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, İran'da halkı korku ve endişeye sevk ederek rejimi yıpratmaya çalıştıkları öne sürüldü.

İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.

Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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