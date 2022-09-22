İran'da 'Mahsa Emini' gösterileri sürüyor
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel