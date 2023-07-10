İran'da lunaparkta yaşanan kazada 9 çocuk yaralandı

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Najvan Lunaparkı'nda bir salıncakta meydana gelen teknik arıza sonucu 9 çocuk yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.