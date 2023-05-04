İran'da Londra merkezli muhalif medya için çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İran'da Londra merkezli muhalif medya kuruluşu "Iran International" televizyonu için çalıştığı öne sürülen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'da Londra merkezli muhalif medya kuruluşu "Iran International" televizyonu için çalıştığı öne sürülen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İran güvenlik güçleri, Iran International TV için çalışan "baş sorumlulardan birini" Gülistan eyaletinin Galikeş kentinde gözaltına aldı.

Haberde, kimliği açıklanmayan söz konusu kişinin, ülkede Mahsa Emini gösterileri sırasında sosyal medya aracılığıyla "halkı güvenlik karşıtı eylemlere, vandalizme ve kentin güvenliğine zarar vermeye teşvik eden birçok eylemde bulunduğu" iddia edildi.

Ülkede daha önce de Londra merkezli medya kuruluşu için çalıştığı gerekçesiyle 10 Kasım'da İlham Efkari adlı bir kadının, 23 ve 28 Kasım 2022 tarihlerinde de ismi açıklanmayan 2 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.

İran, 19 Ekim'de "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" iddiasıyla Londra merkezli muhalif medya kuruluşu Iran International kanalını "terör örgütü "ilan etmişti.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.