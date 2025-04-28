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İran'da Liman Patlamasında Can Kaybı 46'ya Yükseldi

İran'da Liman Patlamasında Can Kaybı 46'ya Yükseldi
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İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıkarken, 1210 kişi de yaralandı. Yangına müdahale devam ediyor.

- İran'da liman yangınında can kaybı 46'ya yükseldi

TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı 46'ya yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada can kaybı artmaya devam ediyor. Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini bildirdi. Patlamada bin 210 kişinin yaralandığını belirten Hasanzade, "Yaralılardan bin 72'si taburcu olurken, 138'inin ise hastanelerde tedavileri sürüyor" dedi.

Yangına müdahale sürüyor

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından liman sahasında büyük çaplı yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki ani değişimler yangın söndürme çalışmalarını güçleştirmişti.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer yangının yüzde 80'inin kontrol altına alındığını belirtmişti. Ancak daha sonra alevler diğer konteynerlere de sıçramıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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