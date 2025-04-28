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İran'da Liman Patlaması: 40 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı

İran'da Liman Patlaması: 40 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı
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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada 40 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümet bir günlük ulusal yas ilan etti. Olayın nedeninin belirlenmediği ifade ediliyor.

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından yükselen dumanlar, 26 Nisan 2025.

İran'ın IRIB Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, cumartesi günü İran'ın güney eyaleti Hürmüzgan'daki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaştı ve hükümet bir günlük ulusal yas ilan etti.

IRIB'ın, Hürmüzgan Valisi Mohammad Ashouri Taziani'den aktardığına göre patlama ve ardından çıkan yangında 1,000'den fazla kişi yaralandı ve yaralılardan 197'si hastaneye kaldırıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise, olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. (Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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