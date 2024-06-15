Üye Girişi
Haberler

İran'da kurbanlık fiyatları iki kat arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken fiyatların geçen yıla göre iki kat arttığı görülüyor. Ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle kurban pazarlarında ve satış merkezlerinde durgunluk yaşanıyor. Türkiye'deki gibi kurban kesme geleneği yaygın olmayan İran'da kurban kesmeye niyetlenen birçok alıcı ise pazardan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken fiyatların geçen yıla göre iki kat arttığı görülüyor.

Ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle kurban pazarlarında ve satış merkezlerinde durgunluk yaşanıyor.

Geçen yıla oranla kurbanlık fiyatları iki kat arttı

Tahran'ın güneyindeki Yaftabad bölgesinde kurulan pazarda küçükbaş kurbanlığın canlı kilo fiyatları ortalama 330 bin tümenden ( yaklaşık 178 Türk lirası) satışa sunuluyor.

Ortalama 30 kilo gelen küçükbaş hayvan 10 milyon tümenden (yaklaşık 5 bin 500 Türk lirası) satılıyor.

Geçen yıl canlı kilo başı 170 bin tümenden (yaklaşık 95 Türk lirası) satılıyordu. Buna göre kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla iki kat arttı.

Bu artış nedeniyle hayvan sahipleri satışların eskisinden az olmasından, vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Türkiye'deki gibi kurban kesme geleneği yaygın olmayan İran'da kurban kesmeye niyetlenen birçok alıcı ise pazardan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

İran'da Kurban Bayramı 17 Haziran'da kutlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kurban Tahran İran Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title