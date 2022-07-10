İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ne gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den detaylar Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ni dolduran Müslümanlardan detaylar Bayram namazından detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da Kurban Bayramı namazı için Müslümanlar İmam Humeyni Camisi'nde... Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ne gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den detaylar Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ni dolduran Müslümanlardan detaylar Bayram namazından detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da Kurban Bayramı namazı için Müslümanlar İmam Humeyni Camisi'nde bir araya geldi. Kurban Bayramı'nın bugün idrak edildiği İran genelinde bayram namazları her şehrin bir merkezinde kılındı. Tahran'daki İmam Humeyni Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ile başlayan bayram namazına hutbe ile devam edildi. Namazı Tahran'ın geçici Cuma İmamı Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi kıldırdı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin de katıldığı namaza şehrin sakinleri ilgi gösterdi. Bayram namazı nedeniyle trafik oluşmaması ve namaza gelişlerde sorun yaşanmaması için camiye giden yollar araçlara kapatıldı. Namaza giden vatandaşlar için metro seferleri artırıldı, belediye otobüsleri servis düzenledi. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Kurban Bayramı Tahran İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.