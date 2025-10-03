Haberler

İran'da Kızılay Helikopteri Düştü: 2 Ölü

Güncelleme:
Loristan eyaletinde İran Kızılayı'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Helikopter, yardım ve kurtarma çalışmaları için gönderilmişti.

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde İran Kızılayı'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.

Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
