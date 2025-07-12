İran'da Kız Çocuğuna Yönelik İstismar ve Cinayet Faili Açık Alanda İdam Edildi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde kız çocuğuna yönelik istismar ve cinayetin failine verilen idam cezası halka açık alanda infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan Yargı Başkanı Nasır Etbati konuya ilişkin açıklama yaptı.

Etbati, dava sürecine ilişkin "2025'in Ocak ayında Bukan'lı (Batı Azerbaycan'da bir kent) kız çocuğuna yönelik saldırı olayı eyalet yargısının özel gündemine alındı." dedi.

Bu elim olayın toplum vicdanını yaraladığını söyleyen Etbati, yargı organlarının tüm yasal süreçleri davacı, davalı ve avukatların huzurunda azami dikkatle sürdürdüğünü ve kararı verdiğini aktardı.

Etbati, "Mahkeme, davayı gördükten sonra birinci derece sanığın suç eylemlerinden dolayı kamuoyu önünde idama mahkum edilmesine karar verdi." ifadelerini kullandı.

Yapılan itiraz sürecinin ardından verilen idam kararının Yargıtay tarafından onaylandığını aktaran Etbati, cezanın bugün şafak vakti infaz edildiğini söyledi.