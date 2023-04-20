İran'da kısa süre önce serbest bırakılan 74 yaşındaki gazeteci yeniden tutuklandı

İran'da kısa süre önce serbest bırakılan 74 yaşındaki gazeteci ve siyasi aktivist Keyvan Samimi'nin, "ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla yeniden bağlantı kurduğu için" tutuklandığı bildirildi.

İran'da kısa süre önce serbest bırakılan 74 yaşındaki gazeteci ve siyasi aktivist Keyvan Samimi'nin, "ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla yeniden bağlantı kurduğu için" tutuklandığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla yeniden bağlantı kurduğu için tutuklandığı belirtilen Samimi'nin "İsrail destekli sapkın fırkalardan biriyle görüşmeler yaptığını" duyurdu.

Samimi'nin, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütüyle (HMÖ) bağlantısı olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonunda 74 yaşındaki Samimi'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından çıkarılan af kapsamında kısa süre önce cezaevinden salıverildiğine dikkat çekildi.

İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 2019'da "yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla 3 yıl hapse mahkum edilmişti.