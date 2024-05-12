İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden bir kişi hayatını kaybetti
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tespit edilen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Hastalığın hayvancılıkla uğraşan insanlarda daha sık görüldüğü belirtildi.
İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden (KKKA) bir kişi yaşamını yitirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulcebbar Zakiri konuya ilişkin açıklama yaptı.
Zakiri, "Hürmüzgan eyaletinde 3 kişide KKKA tespit edildi. Bunlardan biri Rudan kentinde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Söz konusu hastalığın, hayvancılık yapan insanlarda daha çok görüldüğüne dikkati çeken Zakiri, KKKA ilgili gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.