İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden bir kişi hayatını kaybetti

İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden (KKKA) bir kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulcebbar Zakiri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zakiri, "Hürmüzgan eyaletinde 3 kişide KKKA tespit edildi. Bunlardan biri Rudan kentinde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Söz konusu hastalığın, hayvancılık yapan insanlarda daha çok görüldüğüne dikkati çeken Zakiri, KKKA ilgili gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.