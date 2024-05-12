Üye Girişi
Haberler

İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tespit edilen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Hastalığın hayvancılıkla uğraşan insanlarda daha sık görüldüğü belirtildi.

İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden (KKKA) bir kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulcebbar Zakiri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zakiri, "Hürmüzgan eyaletinde 3 kişide KKKA tespit edildi. Bunlardan biri Rudan kentinde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Söz konusu hastalığın, hayvancılık yapan insanlarda daha çok görüldüğüne dikkati çeken Zakiri, KKKA ilgili gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İran Sağlık Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title