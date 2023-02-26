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İran'da kasımda tutuklanan İspanyol aktivist serbest bırakıldı

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İran'da kasımda tutuklanan İspanyol aktivist serbest bırakıldı

İran'da geçen yıl kasım ayında tutuklanan, insan haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşunun (STK) üyesi İspanyol Ana Baneira Suarez'in salıverildiği açıklandı.

İran'da geçen yıl kasım ayında tutuklanan, insan haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşunun (STK) üyesi İspanyol Ana Baneira Suarez'in salıverildiği açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından başlayan eylemlere destek vermek için bu ülkeye giden 24 yaşındaki aktivist Baneira, gösteriler sırasında kasımda tutuklandı.

Baneira'nın 25 Şubat'ta serbest bırakıldığı ve İspanya'ya dönüş yolunda olduğu bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Baneira'nın Tahran'dan Dubai'ye, oradan da Cenevre aktarmalı olarak ailesinin kendisini beklediği ülkenin kuzeyindeki A Coruna kentine geleceğini duyurdu.

"Bugün çok mutlu bir gün." diyen Albares, İran'da cezaevinde tutulmaya devam eden diğer İspanyol vatandaşı Santiago Gonzalez'in serbest kaldığı gün bu mutluluğunun tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Tahran Eylül İran Güncel Haberler

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