İran'da Karakola Saldırı: 2 Polis Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde bir karakola düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Polis Müdürü Dost Ali Celiliyan, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Celiliyan, terörist olarak nitelendirdiği silahlı birkaç kişinin sabah saatlerinde kılık değiştirerek 16 Numaralı Polis Karakolu'na geldiğini ve içeri girmeye çalıştığını kaydetti.

Karakolun girişinde nöbet tutan polislerin dikkati sayesinde ilk girişimin başarısız olduğunu belirten Celiliyan, çıkan çatışmada saldırganlardan birinin öldürüldüğünü aktardı.

Celiliyan, karakola giremeyen silahlı saldırganların nizamiyeye girerek bir süre çatışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiğini kaydeden Celiliyan, sonrasında 3 saldırganın daha öldürüldüğünü böylece 4 saldırganın da etkisiz hale getirilmiş olduğunu söyledi.

Celiliyan, çatışmanın sona erdiğini ve saldırganlara ait 4 uzun namlulu silah, 7 el bombası ve birkaç patlayıcı yelek ele geçirildiğini ifade etti.

Saldırıyı "Ceyşul Adl" üstlendi

Öte yandan IRNA, Zahidan'daki karakol saldırısını "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiğini aktardı.

İran basını, iki saldırganın ateş açmadan önce karakolun önünde intihar saldırısı düzenlediğini öne sürerken yetkililer ise bu haberleri yalanladı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.