İran'da kar nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verildi Güncel Haberler İran'da etkili olan kar nedeniyle başkent Tahran ve kimi kentlerde okullar tatil edildi. İran'da etkili olan kar nedeniyle başkent Tahran ve kimi kentlerde okullar tatil edildi. Tahran'da sabah başlayan kar, şehri adeta beyaza bürüdü. Yollarda trafik yoğunluğu oluşurken kayganlaşan yol nedeniyle yer yer kazalar meydana geldi. Başkentin özellikle yokuşlu bölgelerinde kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bazı sürücülerin yolda araçlarına zincir takmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaparak buzlanma ve araçların kaymasına karşı önlem aldı. Taksi duraklarında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, araç bulamadıklarını belirterek yağışlı havalarda taksi ücretlerinin artmasına tepki gösterdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, trafik ekipleri, başkentte kar yağışı sonrası yolların kayganlaşması nedeniyle, motosiklet kullanılmamasını istedi. İran Meteoroloji Kurumu, yağışlı havanın ülkenin birçok kentinde salı gününe kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tahran, Merkezi, Kürdistan, Kazvin, Kum ve Elborz eyaletlerinin birçok kentinde bugün eğitime ara verildi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Tahran İran Güncel Haberler

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