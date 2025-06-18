İran'da Kamikaze Dron Parçaları Taşıyan Kamyonet Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Elborz eyaletinde, İsrail saldırılarında kullanılmak üzere kamikaze dron ve mini intihar hava araçlarına ait parçaları taşıyan bir kamyonet ele geçirildi. Operasyon sırasında bir kişi gözaltına alındı.

İran'ın Elborz eyaletinde İsrail saldırılarında kullanılan kamikaze dron ve mini intihar hava araçlarına ait parçaları taşıyan bir kamyonetin ele geçirildiği bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muntazerulmehdi, "Elburz eyaletindeki emniyet güçleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli yük taşıyan Nissan marka bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, araçtan intihar amaçlı mini dron, uzaktan kumandalı kontrol cihazları ve dron ile mini intihar hava araçlarına ait çeşitli teknik parçalar ele geçirildi." dedi.

İranlı yetkili, bir kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.