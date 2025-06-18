İran'da Kamikaze Dron Parçaları Taşıyan Kamyonet Ele Geçirildi

İran'ın Elborz eyaletinde İsrail saldırılarında kullanılan kamikaze dron ve mini intihar hava araçlarına ait parçaları taşıyan bir kamyonetin ele geçirildiği bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muntazerulmehdi, "Elburz eyaletindeki emniyet güçleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli yük taşıyan Nissan marka bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, araçtan intihar amaçlı mini dron, uzaktan kumandalı kontrol cihazları ve dron ile mini intihar hava araçlarına ait çeşitli teknik parçalar ele geçirildi." dedi.

İranlı yetkili, bir kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.