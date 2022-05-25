İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
 - Güncelleme:
İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

İran Meclis Başkanlığına yeniden Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

İran Meclis Başkanlığına yeniden Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Genel Kurulunda 11'inci dönemin üçüncü yılı için Meclis Başkanlığı seçimi düzenlendi.

Seçimde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf'ın yanı sıra Tahran Milletvekili Murtaza Aga Tahrani, Kazirun Milletvekili Feridun Abbasi ve Tahran Milletvekili İlyas Nadiri aday oldu.

Kalibaf, 290 sandalyeli Mecliste oturuma katılan 281 milletvekilinden 194'ünün oyunu alarak seçimi kazandı.

Tahrani'ye 53, Nadiri'ye 21, Abbasi'ye 3 oy çıktı, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir, Meclis Başkanlığı seçimleri ise her yıl gerçekleştiriliyor.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Milletvekili, Tahran, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title