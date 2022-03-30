İran'da kadınların stadyuma alınmaması tepkilere yol açtı

İran'ın Meşhed kentinde oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadınların stadyuma alınmaması ülkede tepkilere neden oldu.

Horasan Rezevi eyaletine bağlı Meşhed kentinde İran-Lübnan arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakası için günler öncesinden bilet alan kadın seyircilerin stadyumda maç izlemelerine izin verilmedi.

İran medyasına yansıyan görüntülerde, müsabakayı izlemek için İmam Rıza Stadyumu'na giden kadınların içeriye girmesine izin verilmeyince stadyum önünde slogan atan kadınlara güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti.

Meşhed Valisi Muhsin Daveri, yaptığı açıklamada, stadyumun kapasitesinden fazla sayıda bilet satıldığını ve bu yüzden bazı seyircilerin stadyuma alınamadığını savunarak özür diledi.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri ise, "Kadınları stadyuma almak mümkün değilse yetkililerin en başından akıllarını kullanmaları ve bilet satmamaları gerekirdi." dedi.

Stadyuma giremeyen kadınlara satılan biletlerin ücretinin iade edilmesini isteyen Muntazeri, "Stadyumun ve kadınlara yönelik bölümün kapasitesi belliydi ve bu durum göz önünde bulundurulmalıydı." ifadelerini kullandı.

Horasan Rezevi eyaleti Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ekber Haşimi Cevahiri, kadınlara bilet satıldığını ancak Tahran'dan son anda gelen talimata göre hareket ettiklerini söyledi.

İran Futbol Federasyonu da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İmam Rıza Stadyumu'nda kadınlar için gerekli kapasite ve altyapının yeterli olmadığını ifade etti. Açıklamada Federasyon yetkililerinin bunu göz önünde bulundurarak, kadınları müsabakayı stadyumda izlemek için bilet almaya davet etmediği kaydedildi.

Milletvekilleri de tepki gösterdi

Kadınların stadyuma alınmaması ve ardından polisin müdahalesi ülkede tepkileri beraberinde getirdi.

Milletvekilleri Mücteba Tevanger ve Celal Reşidi Kuçi, durumdan Spor ve İçişleri Bakanlarının sorumlu olduğunu ve soru önergesi vereceklerini duyurdu.

Tevanger, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kızlar futbol müsabakası izlemek için bilet aldı ama payları biber gazı oldu." ifadesini kullandı.

Milletvekili Kuçi de Spor ve İçişleri Bakanlarına seslenerek, "Güveni zedeleyen ve karşı devrime bahane hazırlayan bu hoş olmayan davranışlara bir an önce son verilmelidir." çağrısında bulundu.

Yaşananlara en sert tepki eski Milletvekili Ali Mutahhari'den geldi. Mutahhari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meşhed'deki İran-Lübnan maçı için kadınlara bilet satılmasına rağmen stadyuma girmelerinin engellenmesi ve bazılarının da biber gazına maruz bırakılması bir başarısızlıktır. Kadınlara yönelik tutumu nedeniyle Taliban'ı eleştireceğimize onların davranışlarını taklit ediyoruz."

FIFA uyarmıştı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Tahran yönetimine daha önce kadınların stadyumlara girişlerine izin vermesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde İran'ın uluslararası müsabakalardan men edilebileceğini açıklamıştı.

Ülkede kadınlara yönelik futbol yasağı İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Seher Hudayari'nin (29) yasağa tepki olarak intihar etmesi sonrasında yumuşamıştı.

İstiklal takımının Mart 2019'da Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynadığı futbol müsabakasını stadyumda izlemek için erkek kılığında stadyuma girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınan Hudayari, daha sonra 6 ay hapse mahkum edilmişti. 2 Eylül 2019'da mahkemenin hapis kararına tepki olarak duruşmadan çıktıktan sonra kendisini ateşe veren Hudayari, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay ülkede ve dünyada büyük tepkilere yol açınca kadınların Ekim 2019'da FIFA Dünya Kupası Asya Elemelerindeki İran-Kamboçya karşılaşmasını stadyumdan izlemelerine izin verilmişti. Başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, Tahran yönetiminin izin vermesi üzerine ilk kez yaklaşık 5 bin kadın bilet alarak karşılaşmayı tribünden izleyebilmişti.

İran'ın yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği belirtiliyor.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Mihrdad Seraci de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonunun kadınların stadyuma alınmaması üzerine İran Futbol Federasyonunu endişelendirecek kararlar alabileceğine dikkati çekti.