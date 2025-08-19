İran'da 'Kadınların Sözleriyle' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde, 121'den fazla kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Kadınların Sözleriyle' sergisi açıldı. Sergi, sanat ve toplumsal cinsiyet temalarını bir araya getiriyor ve 22 Eylül 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

İran'ın başkenti Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi, İranlı kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Kadınların Sözleriyle" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide 121'den fazla sanat eseri ziyaretçilerle buluşuyor.

Kadın sanatçıların yaratıcı dünyasını ve seslerini yansıtan sergi, sanat ve toplumsal cinsiyet temalarını bir araya getiriyor.

Tematik olarak düzenlenen sergi, çığır açan kişilikler, portreler, soyutlama, doğa ve manzaralar, gündelik yaşam, neo-gelenekselcilik ve toplumsal katılım ile resim, heykel, fotoğraf ve video gibi çeşitli alanlardaki eserleri kapsıyor.

Ziyaretçiler, her odada gelenek ve modernite, kişisel hafıza ve kolektif tarih, toplumsal kısıtlamalar ve sınırsız yaratıcılık arasında bir diyalogla karşılaşıyor.

Sergi, 22 Eylül 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
