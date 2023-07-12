İran'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 300 Bin Litre Ele Geçirildi, 150 Kişi Gözaltına Alındı
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yapılan operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 150 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında akaryakıt dolu araçlar, çalıntı motosikletler ve kaçak boru hattı da tespit edildi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde kaçakçılara yönelik operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 150 yabancı uyruklu kişi de gözaltına alındı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinde polis ve donanma tarafından akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt, akaryakıt dolu 5 araç ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca, kaçakçıların kullandığı karadan denize uzanan 50 kilometrelik kaçak boru hattı tespit edildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 150 kişi gözaltına alındı.