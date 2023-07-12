İran'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 300 Bin Litre Ele Geçirildi, 150 Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yapılan operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 150 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında akaryakıt dolu araçlar, çalıntı motosikletler ve kaçak boru hattı da tespit edildi.