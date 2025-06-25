İran'da İsrail Saldırılarında Ölü ve Yaralı Sayısı Arttı

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İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı. En çok kaybın Tahran ve Kirmanşah'ta yaşandığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 627 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yaralı sayısının da 4 bin 870 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayının en çok Tahran ve Kirmanşah'ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan kentlerinin sıralamayı takip ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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