İran'da İsrail Saldırıları Sonucu Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Törenleri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın birçok kentinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri gerçekleştirildi. Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımı'nın da katıldığı Meşhed'deki törenin yanı sıra, Tahran'da yarın düzenlenecek merasim için özel hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

? İran'ın birçok kentinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi.

İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok kentinde cenaze törenleri gerçekleştirildi.

İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımı, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren kardeşi Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Muhammed Kazımı ve 15 kişi için ülkenin doğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkent Tahran, Çaharmahal Bahtiyari ve Gürgan gibi ülkenin farklı yerlerinde de cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, aralarında 4 çocuk, 4 kadın, nükleer bilim insanları ve komutanların olduğu hayatını kaybeden 60 kişi için yarın Tahran'da cenaze merasimi düzenleneceği duyuruldu.

Devlet televizyonu, Tahran'da düzenlenecek cenaze törenlerine katılım için yarın metroların ücretsiz olacağını aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.