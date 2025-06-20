İran'da İsrail Protestoları: Cuma Namazının Ardından Sokaklar Dolduruldu

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Tahran ve diğer İran şehirlerinde, cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarına karşı büyük protesto gösterileri düzenlendi. On binlerce kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak İran ordusuna destek mesajları verdi.

Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok kentinde, cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından toplanan on binlerce kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, İran ordusuna destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan İranlı öğretmen Feriba Golzar, İsrail'in İranlı komutanları hedef aldığını hatırlatarak, "İsrail'in ülkemize attığı bombalardan korkmuyoruz" dedi.

Göstericiler arasında yer alan iş insanı Hüsrev Miryazi ise "İsrail ne yaparsa yapsın, İran halkı Tel Aviv yönetiminden korkmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
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