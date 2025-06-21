İran'da İsrail İstihbaratı ile Bağlantılı 9 Kişi Gözaltına Alındı

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İran'ın Buşehr eyaletinde, kamuoyunu provoke eden faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Bu durumu açıklayan Buşehr Emniyet Müdürü, kişilerin İsrail'e destek verdiklerini belirtti.

İran'ın Buşehr eyaletinde, İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu ve kamuoyunu provoke edici faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Tesnim haber Ajansı'na göre, Buşehr Emniyet Müdürü Haydar Suseni, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suseni, "Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, kamuoyunu provoke etmek ve toplumun psikolojik güvenliğini hedef almak suretiyle İsrail'e destek verdikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, yakalanan kişilerin yargıya sevk edildiğini kaydetti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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