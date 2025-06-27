İran'da İsrail'in saldırılarında bir nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi

İsrail'in İran'daki saldırıları sırasında Süleyman Süleymani adlı bir bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir kaç gün önceki saldırılarında üniversitede görevli bir bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Üniversitemizin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ülkemizin nükleer bilimcisi Mühendis Süleyman Süleymani, İsrail rejiminin saldırıları sonucu şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.