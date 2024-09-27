İran'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kentte İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi.

İran'da İsrail'in bölgedeki saldırılarını kınamak ve Gazze ile Lübnan'da işlediği savaş ve soykırım suçlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen "Öfke Cumaları Yürüyüşü", ülke genelinde birçok kentte cuma namazı sonrasında düzenlendi.

Başkentte, Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlar ellerinde Filistin ve Lübnan'ı destekleyen dövizlerle İnkilap Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde İran, Lübnan ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Bir göstericinin İngilizce "Evacuate Haifa (Hayfa'yı tahliye edin) yazılı dövizi taşıması dikkatleri çekti.

Meydanda bildirinin okunmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, göstericilere hitap etti.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde İsrail karşıtı gösterilerin, ülke genelinde birçok kentte de on binlerce kişinin katılımıyla düzenlendiği görüldü.