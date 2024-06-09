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İran'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi

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İran'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için düzenlenen anma programında, medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasındaki önemi vurgulanırken İranlı yetkililer, Anadolu Ajansı'na (AA) bu konudaki çalışmaları için teşekkür etti.

İran'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için düzenlenen anma programında, medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasındaki önemi vurgulanırken İranlı yetkililer, Anadolu Ajansı'na (AA) bu konudaki çalışmaları için teşekkür etti.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından başkent Tahran'daki Veli Asr Kültür Kompleksi'nin konferans salonunda düzenlenen "Rivayet-i Qoqnous (Anka Kuşu Anlatısı)" adı verilen etkinliğe Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Ferşad Mehdipur, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin İslami Cihad Tahran Temsilcisi Nasır Ebuşerif ile ulusal ve uluslararası medya temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamları dünyaya duyuran gazetecileri hedef aldığını belirterek, "Filistin milletine yapılan zulmü, Filistin ve Gazze Şeridi'nin acı gerçeklerini anlatarak, aslında dünya milletlerinin mazlum Filistin milletiyle dayanışmasını sağlamayı başardılar. Kişisel olarak medyanın rolünün şu ana kadar çok belirleyici ve önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin İslami Cihad Tahran Temsilcisi Ebu Şerif ise "Bugün Gazze'de yaşanan olayların gerçekliğini aktarmada basının oynadığı büyük rol, Filistin halkının direnişinden daha az değildir." dedi.

Gazeteciler Gazze'de yaşananları doğru aktarmış olmasaydı bugünkü gelişmelere tanık olunamayacağını belirten Ebu Şerif, "Gazze Şeridi'nde her gün 60 Filistinli çocuğun şehit olmasına tanık oluyoruz ancak ne yazık ki büyük medya kuruluşları bu konuyla ilgilenmiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'na teşekkür

Etkinlik sırasında AA muhabirine konuşan Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Mehdipur, "Anadolu Ajansı başta olmak üzere Türk medyasına Gazze ve Filistin konusundaki çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Gazetecilerin çalışmalarının önemini vurgulayan Mehdipur, "Dost ve kardeş Türk medyası da dahil olmak üzere hepimiz bu yolda devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Ali Rıza Şirevi de gazetecilerin mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyurduğunu belirterek, "Hatta şu anda ABD'deki üniversitelerdeki öğrenciler de Filistin'i savunmak için ayağa kalkmış durumdadır." diye konuştu.

İsrail tarafından 8 ayda dünyaya gerçekleri anlatmaya çalışan 147 gazetecinin öldürüldüğüne dikkati çeken Şirevi, "Batı ve ABD'nin sürdürdüğü medya ve askeri politikalara karşı Filistin halkının mazlumiyetini duyuran tüm medya organlarına özellikle Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda bazı gazetecilere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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