İran'da İsrail'e çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Tahran polisi, gözaltına alınan kişiyle ilgili görüntü paylaştı.

İsmi açıklanmayan kişinin, para karşılığında MOSSAD'a çalıştığı ve gösterileri proveke ettiği iddia edildi.

İsrail'in geçen yıl haziran ayında saldırmasıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sürecinde İran'da 21 binden fazla şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında 261 kişi casusluk, 172 kişi ise izinsiz çekim yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 4 Ocak'ta yayımladığı raporda, biri emniyet görevlisi 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.