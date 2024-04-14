İran'da İsrail'e düzenlenen hava saldırısının ardından iç hat uçuşları iptal edildi
İran'da, İsrail'e düzenlenen hava saldırısının ardından iç hat uçuşları pazartesi gününe kadar iptal edildi.
İran, dün gece 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e hava saldırısı düzenledi. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan 2024 tarihinde Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı.
Saldırının ardından İran'da iç hat uçuşları iptal edildi. İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberinde, Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya yer verildi. Haberde, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi" denildi.