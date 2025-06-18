İran'da İsrail Ajanı Olduğundan Şüphelenilen Kamyoncular Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, bazı İsrail ajanlarının son üç yıl içinde kamyon şoförleri olarak ülkeye sızdığını açıkladı. Gözaltına alınan şoförlerin, kamyon sahipleri tarafından farkında olmadan işe alındığı belirtildi. Bu durum, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla birlikte gündeme geldi.

İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, gözaltına alınan bazı İsrail ajanlarının 3 yıl öncesinde kamyon şoförlerinin arasına sızdığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Musevi, ülkesinde son günlerde Mossad ajanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyon şoförleri hakkında konuştu.

Musevi, "Bazı Mossad ajanlarının son 3 yıldır İran'da kamyon şoförü olduğu tespit edildi." dedi.

Bazı kamyon sahiplerinin farkında olmadan bu kişilere araçlarını verdiklerini dile getiren Musevi, bu olayların kamyoncu camiasının geneline mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde çok sayıda İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar oluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.