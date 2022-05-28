İran'da İş Merkezinin Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 24'e Yükseldi - Haberler

TAHRAN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın Cuma günkü haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Abadan kentinde 10 katlı iş merkezinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. ISNA'nın, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ehsan Abbaspour'a dayanarak verdiği habere göre, bugüne kadar 37 yaralıdan 34'ü hastaneden taburcu edildi. Vali daha önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin işçinin yer aldığı kurtarma çalışmalarının, enkaz altından son kişi çıkarılana kadar devam edeceğini belirtmişti.

İran yargı sisteminin resmi haber ajansı Mizan'ın Salı günü bildirdiğine göre, binanın sahibi ve müteahhidinin de öldüğü olayla ilgili on kişi tutuklandı. Yapım halindeki bina, Abadan kent merkezinde, ticari ve tıbbi komplekslerle çevrili kalabalık bir caddede yer alıyordu. İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, inşaat sırasında teknik ve mühendislik standartlarına uyulmama olasılığı da dahil olmak üzere çökme nedenini araştırmak için olay yerine soruşturma ekibi gönderdi.

Xinhua / Güncel