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İran'da, İran-Irak Savaşını Anmak İçin Askeri Resmi Geçit Töreni Düzenlendi

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İran'da, İran-Irak Savaşını Anmak İçin Askeri Resmi Geçit Töreni Düzenlendi

TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İran silahlı kuvvetlerinin Perşembe günü, 1980 yılında başlayan ve sekiz yıl süren İran-Irak savaşının 42. yıl dönümünde bir askeri resmi geçit töreni düzenlediğini bildirdi.

TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İran silahlı kuvvetlerinin Perşembe günü, 1980 yılında başlayan ve sekiz yıl süren İran- Irak savaşının 42. yıl dönümünde bir askeri resmi geçit töreni düzenlediğini bildirdi. İran'ın başkenti Tahran'daki askeri resmi geçit töreninde konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Batı Asya'da tehditlerden arındırılmış ve dostluk ve işbirliğiyle dolu bir bölge istediğini söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni bölge güvenliğine yönelik bir tehdit olarak niteledi. Resmi geçit töreni, İran'ın, Irak-İran savaşını bir hafta süreyle andığı Savunma Haftası'nın başlangıcında düzenlendi. Perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri de "Sevom-e Khordad" hava savunma füze sisteminin 200 km menzile sahip yeni bir prototipini ilk kez tanıttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tahran Eylül Irak İran Güncel Haberler

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