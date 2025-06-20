İran'da İnternet Kısıtlaması: Güvenlik Önceliklendirilmiş

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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İsrail saldırıları sonrası uluslararası internet bağlantısında güvenliğin sağlanması amacıyla kısıtlamalara gidildiğini açıkladı. İnternet üzerinden kontrol edilen insansız hava araçları ve siber saldırılar gerekçe gösterildi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, uluslararası internet bağlantısında halkın güvenliğini sağlama gerekçesiyle kısıtlamaya gidildiğini belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Muhacirani, İsrail saldırılarının ardından internette yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi.

Muhacirani, "Güvenlik hepimizin önceliğidir. Temel altyapılara yönelik siber saldırılar ve bankaların işleyişinde aksaklıklar yaşandı. Ayrıca birçok insansız hava aracı internet üzerinden kontrol ediliyordu. Tüm bu sorunlar nedeniyle internet kısıtlaması kararı alındı." dedi.

Gerekirse ulusal internete geçiş yapılacağını dile getiren Muhacirani, "Vatandaşlarımız ve ülkemizin güvenliği için bu kararı aldığımızı vurguluyorum. Şüpheli bağlantılara tıklamayın, haberleri yalnızca ulusal medya ve yerli mesajlaşma uygulamalarından takip edin." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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