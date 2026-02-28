Haberler

Netblocks: İran'da İnternet Erişimi Neredeyse Tamamen Kesildi

NetBlocks, İran'da ulusal internet bağlantısının olağan seviyelerin yalnızca yüzde 4'üne düştüğünü ve ülkede 'neredeyse tam bir internet kesintisi' yaşandığını duyurdu. Kesintinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sonrasında meydana geldiği belirtildi.

(ANKARA) - İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, İran'da ulusal internet bağlantısının olağan seviyelerin yalnızca yüzde 4'üne düştüğünü ve ülkede "neredeyse tam bir internet kesintisi" yaşandığını duyurdu.

NetBlocks'un paylaştığı ağ verilerine göre, İran'daki bağlantı oranı kısa sürede dramatik biçimde gerileyerek asgari seviyeye indi. Kuruluş, söz konusu kesintinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından meydana geldiğini belirtti.

Paylaşılan grafiklerde, 24–28 Şubat tarihleri arasında görece istikrarlı seyreden bağlantı oranının, son ölçümde ani bir düşüşle yüzde 4 seviyesine gerilediği görülüyor.

İran makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkede daha önce de geniş çaplı protestolar ve güvenlik operasyonları sırasında internet erişiminin kısıtlandığı biliniyor.

