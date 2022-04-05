İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti - Haberler

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İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda bir din görevlisinin hayatını kaybettiği, iki din görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

HORASAN, ERZURUM (AA) - İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda bir din görevlisinin hayatını kaybettiği, iki din görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçakla rastgele üç din görevlisine saldırdı.

Saldırıda bir din görevlisinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırganın türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildiği aktarıldı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

İmam Rıza, Horasan, Meşhed, İran, Güncel, Haberler

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