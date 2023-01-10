İran'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinde yer alan bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinde yer alan bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kazvin Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Rıza Alimi, eyaletteki Elborz Sanayi Sitesi'nde hayvan ilaçları üreten bir fabrikada yangın çıktığını söyledi.
Alimi, yangına Kazvin, Elvend, Muhammediye, Şerifiye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.
İranlı yetkili, kontrol altına alınan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Yaralıların Kazvin Şehid Recayi Hastanesine kaldırıldığını belirten Alimi, yangının çıkış sebebinin tespiti için araştırmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.