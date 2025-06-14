İran'da İki General İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri, iki generalin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey askerlerinden General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetler kurmay kadrosundan olduğu belirtilen 2 generalin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.

Saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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